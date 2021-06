La ville de Schiltigheim éteint 50% de ses lampadaires la nuit pour lutter contre la pollution lumineuse

La mairie de Schiltigheim vient de recevoir le label "Villes et villages étoilés". La commune est engagée dans la lutte contre la pollution lumineuse. Pour protéger notamment la biodiversité, elle éteint désormais 50% de ses lampadaires entre 23h et 6h

Eteins la lumière, comme le chante Axel Bauer. La maire de Schiltigheim veut en tout cas être un peu plus près des étoiles. La commune vient de recevoir ce lundi le label 1 étoile Villes et villages étoilés. En fait pour récompenser sa lutte contre la pollution lumineuse.

La commune a décidé d'éteindre totalement la nuit ses parcs et jardins publics fermés à clef. Et d'éteindre les lampadaires de milieu de rue entre 23h30 et 6h du matin. Aujourd'hui 50% des luminaires de la ville sont éteints la nuit. C'est bon pour les finances de la ville et pour la biodiversité et cela n'augmente pas l'insécurité assure la maire écologiste de Schiltigheim, Danielle Dambach.

"Les gens avaient des craintes, de ne pas être en sécurité. En fait, cela ne change rien. Cela a une double vertu. D'une part l'économie de nos deniers publics, et d'autre part le respect de la biodiversité. Que le vivant et l'humain puisse se reposer. L'obscurité, c'est un vrai besoin. Et nous laissons malgré tout au coin des rues un lampadaires allumé, et dans les angles nous laissons de la lumière, mais nous n'avons pas besoin d'avoir une lumière totale, tout le temps" estime la maire.

Remise du label villes et villages étoilés une étoile à Schiltigheim © Radio France - Antoine Balandra

La commune va aussi investir dans des luminaires à LED à réglage de luminosité, plus économes. "Le parc de la ville est un parc des années 70 avec que des lampes à sodium. Donc on ne peut pas faire de baisses d'intensité. Donc à partir de l'an prochain nous aurons un budget de un million deux cents mille euros pour passer des quartiers en LED et la LED en teinte chaude n'est pas nocive pour l'Homme. Cela permet une réduction de l'éclairage et une économie" assure Jean-Marie Vogt, adjoint au cadre de vie à Schiltigheim.

Car les armoires à éclairage sont également désormais équipées d'horloges astronomiques, ce qui permet d'éteindre indépendamment de l'Eurométropole. "Avec ce principe, nous gagnons une heure par jour ,et c'est déjà 10% d'économie" dit l'adjoint.