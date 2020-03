La ville de Sens prend une série de mesures pour lutter contre le coronavirus

La ville a décidé de nombreuses mesures préventives ce vendredi suite aux annonces d'Emmanuel Macron jeudi soir pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Dès ce vendredi

A partir de ce vendredi, plusieurs structures accueillant du public en grand nombre sont fermées. C'est le cas des espaces culturels Savinien, de la salle de spectacle La Scène, de l'école de danse et de théâtre (à compter de la fin des cours) et du théâtre municipal.

Piscines, terrains de sport, médiathèque fermés à partir de lundi

D'autres établissements recevant du public fermeront à partir de lundi : les piscines, les structures sportives, le musée, la médiathèque et les centres sociaux. Des affichettes seront apposées devant tous ces établissements pour expliquer les conditions de leur fermeture.

Les administrations restent ouvertes

En revanche, les services administratifs accueillant du public restent ouverts. Mais la ville va mettre en place en urgence des hygiaphones. Une dizaine doivent être fabriqués par les services municipaux. Des barrières seront installées aussi pour conserver une distance entre le public et les agents.

Des agents affectés à la désinfection

Suite à la fermeture des écoles, crèches et centres de loisirs, un certain nombre d'agents vont se retrouver sans travail. La ville compte en affecter certains à des tâches de nettoyage et désinfection des espaces accueillant du public, en particulier les écoles et crèches.

Du télétravail pour ceux qui peuvent

Concernant les personnels de la ville de Sens contraints de garder leurs enfants, la municipalité étudie la possibilité du télétravail. Mais pour certains agents ce ne sera pas possible car les logiciels ne sont pas accessibles depuis l'extérieur.

Changements d'horaires pour les bus

Enfin, des changements interviendront dans le réseau de bus Intercom à Sens. A partir de mercredi, les circuits passeront en horaires "vacances scolaires". Certains horaires servent en effet, principalement à la desserte des écoles, collèges et lycées. Il sera également impossible à partir de mercredi d'acheter un ticket dans le bus, afin d'éviter le contact des conducteurs avec le public. Les billets devront être achetés auprès d'Intercom, dans le bureau situé en face de la sous-préfecture (3, avenue du général Leclerc), dans le bureaux de tabac ou en ligne sur le site d'Intercom.

La ville de Sens dit se mettre à disposition des autorités nationales pour l'instauration d'un système de garde d'enfant à destination des personnels soignants mobilisés contre l'épidémie.