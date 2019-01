La ville de Sens veut attirer les Parisiens

A une heure de train de Paris ou une heure et demi de voiture, vous avez une dizaine de villes dont Beauvais, Soissons, Orléans, Chartres ou Dreux. Sens dans l'Yonne n'est donc pas seule.

L'immobilier, le grand atout des villes de troisième couronne

Ces villes ont en commun, un immobilier bon marché, cinq à huit fois moins cher que Paris et l'absence de bouchons, de pollution. Mais à l'exception de Montargis, elles sont toutes plus grandes que Sens.

Comparatif des villes situées à environ une heure en train de Paris © Radio France - Renaud Candelier

Chartres, 38.000 habitants; Compiègne 40.000, Evreux 48.000. Et la taille ça compte pour attirer des urbains. Et Sens est loin d'offrir les même commerces qu'à Reims. Nous n'avons pas les mêmes trains qu'à Compiègne, à quarante minutes de Paris contre une heure pour Sens (pour un trajet en voiture équivalent 1h30). Il n'y a pas autant d'emploi qu'à Orléans et moins d'offres d'enseignement supérieur qu'à Beauvais.

"des habitants qui ont parfois intégré un complexe d'infériorité au sujet de leur ville" - Xavier de Fouchécour est président de l'agence Bastille à Paris, spécialisée dans le marketing de territoire

Cependant, la plupart des villes de la "troisième couronne" parisienne souffrent du manque de médecins et de centres-villes commerciaux en difficulté. Sens n'est donc pas une exception. Mais Sens propose un cadre urbain particulier avec des champs vraiment aux portes de la ville. Et ça on ne le trouve pas partout.

