La ville de Sète rend hommage à l'épopée de l'Exodus

Le maire de Sète et les membres du CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) Languedoc-Roussillon ont un objectif précis : se rappeler. Ne pas oublier l'épopée de l'Exodus, ce bateau qui a embarqué 4 554 rescapés de la Shoah et quitté Sète le 11 juillet 1947 pour rejoindre le port de Haïfa, en Palestine, alors sous mandat britannique.

Hommage au Commissaire Leboutet

"Nous avons souhaité rendre hommage à la fois aux passagers de l'Exodus mais également au commissaire de police Laurent Leboutet, dont l'action en faveur de ces réfugiés fut particulièrement déterminante" a expliqué François Commeinhes, le maire de Sète. Pour cela, le conseil municipal a décidé de donner les noms d'Exodus 1947 et de Commissaire Leboutet à deux voies portuaires partant du môle Saint-Louis, voies empruntées par les passagers de l'Exodus.

Le commissaire Leboutet est tout particulièrement mis à l'honneur pour avoir fabriqué des faux papiers aux passagers du bateau. Il a reçu la médaille de Juste parmi les nations, la plus haute distinction civile de l'Etat d'Israël qui récompense les personnes ayant sauvé des Juifs pendant la guerre.

"Les Sétois ont été glorieux"

"Le CRIF, dans son action de mémoire, est extrêmement sensible à cette volonté, d'autant que les Sétois ont été glorieux. N'oublions pas qu'ils étaient plus de 4 500 sur un bateau fait pour 700 personnes. N'oublions pas non plus que l'objet était de les renvoyer dans les camps en Allemagne, parce que là il y avait de la place, alors qu'ils en sortaient" rappelle Perla Danan, la présidente de la délégation régionale du Conseil représentatif des institutions juives de France Languedoc-Roussillon. L'Exodus avait effectivement été empêché d'accoster en Palestine par les Anglais.

La cérémonie se tiendra donc le lundi 5 juin à partir de 11h. Les trois derniers survivants passagers de l'Exodus seront présents, ainsi que 17 enfants de passagers. Après une cérémonie au port de Sète le matin, une rencontre avec la communauté juive se tiendra à la synagogue à 18 heures.