La ville de St-Jean-de-la-Ruelle va proposer 2 logements pour héberger des réfugiés ukrainiens

La ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle va pouvoir bientôt proposer 2 appartements pour loger des familles ukrainiennes. Ces 2 logements - des F3 - sont situés dans le quartier de la Prairie, la ville en est propriétaire depuis de nombreuses années mais ils étaient devenus particulièrement vétustes. Il fallait donc entièrement les réhabiliter.

Un partenariat inédit avec l'enseigne Leroy Merlin

C'est chose faite, grâce à une coopération inédite avec le groupe ADEO, qui possède l'enseigne Leroy Merlin, et qui a apporté une aide de 30 000 € (ce qui couvre la totalité de l'opération). "J'avais vu que le groupe avait décidé de consacrer un fonds pour aider les Ukrainiens, raconte Nathalie Rivard, employée du Leroy Merlin située juste à côté, à Ingré. J'ai proposé ce partenariat et il a été accepté par le groupe et par la ville, j'en suis ravie. Cela correspond aussi aux valeurs sociales de l'entreprise."

Proposer ces logements peut sembler tardif, plus de 6 mois après le début de la guerre en Ukraine. Pas du tout, explique Christophe Chaillou, le maire de St Jean-de-la-Ruelle : "D'abord, il y a toujours des besoins, même si les arrivées sont nettement moindres, relève l'élu. Mais surtout, l'hébergement actuel dans des familles d'accueil volontaires devient de plus en plus compliqué au fil des mois, et c'est bien logique, car cela bouleverse leur quotidien. Le moment est sans doute venu pour que l'Etat et les collectivités prennent le relais, c'est ce que nous faisons, à notre échelle."

Une convention avec l'Etat pour l'accueil des réfugiés

Actuellement, une douzaine d'Ukrainiens sont hébergés à St-Jean-de-la-Ruelle par des familles d'accueil. Les travaux dans les 2 appartements sont achevés, mais il reste encore à les meubler : ils seront donc disponibles très bientôt, dès cet automne. "Nous allons conventionner avec l'Etat, puisque ce n'est pas la ville qui gère le dispositif d'accueil des réfugiés, précise Christophe Chaillou. Mais je ne doute pas que nous trouverons rapidement des familles ukrainiennes à héberger - dans l'idéal, bien sûr, des familles déjà accueillies à St-Jean-de-la-Ruelle."

La ville de St Jean-de-la-Ruelle est aussi propriétaire d'un autre logement d'urgence, mais qui est réservé à l'accueil ponctuel de femmes victimes de violences conjugales - et il n'est bien sûr pas question de modifier la vocation de cet appartement.