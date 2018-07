Tain-l'Hermitage, France

Cette dame, Eliette Gervat, est décédée en février dernier à 88 ans. "Amoureuse de sa ville", elle a décidé de tout léguer avant de mourir. Un appartement et une maison : "c’est vraiment surprenant qu’une dame fasse un geste si généreux, et pour une seule cause : la commune" assure la 1ère adjointe au maire au mairie Danielle Lecomte.

Une première à Tain-l’Hermitage

Elle n'a pas d'enfants, ni de conjoints, Eliette Gervat n'avait pas de succession. Pour le maire Xavier Angéli : "c’est un beau geste pour les personnes en difficulté."

Ces 320 000 euros, cela représente une sacrée somme pour Tain-l'Hermitage ! C'est le trois-quarts du montant des investissements réalisés chaque année par la ville. Comme l'avait souhaité Eliette Gervat, l'argent sera dépensé pour aider les personnes âgées à Tain-l'Hermitage.

Pour nous, c’est une surprise. Cette dame nous avait contactés il y a cinq ou six ans, elle voulait savoir ce que nous faisions pour les personnes âgées, les aides à domicile, le portage du repas etc. Quand je suis allée chez elle, elle m’a dit qu’elle était célibataire, qu’elle n’avait pas de descendance. (…) Je lui ai proposé de faire un legs. Danielle Lecomte, adjointe à la mairie