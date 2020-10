La Ville de Toulouse interdit à son tour l'utilisation détournée du gaz hilarant

Comme d'autres villes avant elles, Toulouse vient de prendre un arrêté interdisant l'utilisation de cartouches de gaz de protoxyde d'azote, autrement dit de gaz hilarant, dans la rue. Ces petites bonbonnes argentées font fureur chez les adolescents et les étudiants.

Toulouse interdit dès ce 2 octobre et jusqu'au 31 mars 2021 l'utilisation, la détention et l'abandon de ces cartouches de protoxyde d'azote, initialement utilisées en pâtisserie, dans des aérosols, ou comme anesthésique en médecine. Entre jeunes ou lors des soirées étudiantes, elles sont détournées de leur usage pour leurs pouvoirs euphorisants.

Les riverains se plaignent

La Ville rose précise que ces bonbonnes métalliques abandonnées dans la rue sont un danger pour les piétons et les cyclistes, en plus d'être mauvaises pour l'environnement et la santé. Les riverains se sont aussi plaints récemment du tapage que leur consommation occasionnait.

Avant Toulouse, d'autres communes comme Montpellier, plusieurs villes en région parisienne ou Rouen ont interdit l'utilisation du gaz hilarant.