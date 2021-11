La ville de Tours a trouvé son grand sapin de Noël, offert par une famille de Saint-Ouen-les-Vignes

Cet épicéa de 18 mètres de haut de Saint-Ouen-les-Vignes sera bientôt abattu et installé place Jean-Jaurès à Tours, pour les fêtes de Noël.

Les Tourangeaux ne seront pas déçus cette année : ils auront bien leur grand sapin de Noël, place Jean-Jaurès, contrairement à l'an passé. La ville de Tours a trouvé le "roi des forêts", offert par la famille Bourdet à Saint-Ouen-les-Vignes. L'épicéa de 18 mètres de haut sera abattu, transporté et installé devant la mairie à la mi-novembre.

Un sapin de Noël qui répond à tous les critères

L'arbre devient trop imposant dans le jardin de la famille. "Il nous gâche un peu la vue, on ne voit pas toute une partie du jardin", explique Vincent Bourdet. "Il rend aussi la terre un peu acide, ce qui détruit certains végétaux." L'Audonien pensait déjà le faire abattre, mais a saisi l'occasion, en voyant en septembre l'annonce de la municipalité de Tours, qui prend en charge les frais.

Vincent Bourdet offre son sapin à la ville de Tours, pour décorer la place Jean-Jaurès pour Noël. © Radio France - Chloé Martin

L'épicéa a été retenu car il répond à tous les critères de la ville : une hauteur suffisante, une belle envergure avec un feuillage dense, mais aussi un accès facile pour l'abattre et le transporter. "Ça va se passer sur deux jours. Les agents vont d'abord rabattre les branches pour le transporter plus facilement. Ils viennent avec une grue pour le passer au-dessus de la clôture, et un camion", détaille Vincent Bourdet.

Cet arbre a été planté pour les fêtes de Noël - Vincent Bourdet

"C'est la mort d'un arbre, mais avec une belle fin", sourit-il. Et une fin similaire à son début. "Cet arbre a été planté par l'ancien propriétaire, pour ses filles, pour les fêtes de Noël. C'est un véritable sapin de Noël." Il brillera de mille feux à la mise en lumière de la ville, le 26 novembre prochain.