La ville de Tours lance son tout premier budget participatif

Après le conseil départemental d'Indre-et-Loire, la ville de Tours se dote, elle aussi, d'un budget participatif. Une enveloppe de 500.000 euros va être dédiée en 2022 au financement de projets proposés par les habitants. Plus d'espaces verts, de jeux pour enfants, par exemple, développer un projet ambitieux dans chaque quartier de la ville répondant aux besoins des habitants.

Un jeu de société collaboratif pour repenser la démocratie participative

Dans un premier temps quatre réunions publiques vont être organisées entre le 27 novembre et le 2 décembre prochain pour mieux affiner les règles de ce budget participatif. Et pour attirer un large public la municipalité a décidé d'organiser un jeu de société collaboratif lors de ces réunions avec différentes thématiques. Une manière de créer et faire réfléchir plusieurs groupes de travaux sur des sujets très concrets. "Lors de chaque réunion publique, il y aura 10 tables avec sur chacune d'elle un serious game aussi appelé jeu sérieux. Ce jeu de plateau est va permettre de réfléchir aux différents aspects et règles à mettre en place pour que ce budget participatif soit le plus concernant pour les habitants", affirme Aude-Brunet Bonardelle, chargée du budget participatif à la ville de Tours.

Un jeu de plateau collaboratif va permettre de fixer les règles de ce nouveau budget participatif avec les habitants. © Radio France - Jean Rinaud

Une plateforme numérique pour accueillir les projets

Après ces quatre réunions publiques, une plateforme numérique sera créée en janvier 2022 pour que les habitants et associations puissent proposer leurs idées. Des services civiques viendront aussi recueillir les projets des tourangeaux directement dans les quartiers. Le vote définitif se fera lui en septembre 2022 via les internautes.

Chaque quartier porteur d'un projet

Une première phase de réflexion pour lancée la campagne appelée " ici changeons les règles, décidons ensemble" qui commence donc samedi prochain à 10h à l'école élémentaire Raspail. Une dizaine de tables avec ce nouveau jeu de société collaboratif créé par la mairie seront accessibles. Le budget participatif lui sera voté définitivement le 6 décembre au conseil municipal.

Réunions publiques : Samedi 27 novembre, à 10 h, école élémentaire Raspail, 3, place Raspail. Lundi 29 novembre, à 19 h 30, école élémentaire Maryse-Bastié, 5, rue Michel-Baugé. Mardi 30 novembre, à 18 h 30, centre socioculturel Gentiana, 90, avenue Maginot. Jeudi 2 décembre, à 18 h 30, salle familiale des Fontaines, 8, avenue de Milan, à Tours.