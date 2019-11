La ville de Tours ne veut plus de cirques avec animaux sauvages

Tours, France

La ville de Tours, à l'initiative du groupe EELV conduit par Emmanuel Denis, a adopté mercredi soir un vœu d'interdiction des cirques avec animaux sauvages. Une prise de position saluée par le Collectif Stop Cirque Animaux 37 qui se bat pour faire reconnaître l'Indre-et-Loire comme un département exemplaire en matière de bien-être animal dans les cirques. Par ce vœu, la ville de Tours se positionne contre la présence des animaux sauvages dans les cirques et demande au Gouvernement une loi nationale sur ce sujet ! La ville de Tours (qui n'a pas de pouvoir d'interdiction sans loi) va donc encourager les spectacles avec animaux domestiques uniquement et va solliciter des contrôles systématiques et la stricte application de l'arrêté du 18 mars 2011 pour tous les cirques avec animaux qui s'installeront sur la commune.

Depuis maintenant 2 ans, le Festival International du cirque de Tours Métropole refuse lui aussi les numéros avec des animaux sauvages. Par ailleurs, selon le Collectif Stop Cirque Animaux 37, il n’y a plus de cirques avec animaux sauvages sur les commune de Saint-Pierre-des-Corps, la Riche (y compris animaux domestiques), Monts..... !