La ville de Tours privatise les contrôles du stationnement payant

Un sujet brûlant au conseil municipal de Tours ce lundi soir : celui du stationnement payant sur la ville. A partir du 1er janvier 2018, le prix de l'amende va fortement augmenter, de 45%. La municipalité va privatiser les contrôles pour faire la chasse aux mauvais payeurs.

Le fonctionnement du stationnement payant à Tours va changer au 1er janvier 2018, à commencer par l'amende forfaitaire pour celui ou celle qui ne passe pas par l'horodateur. Jusque là, pour un stationnement non payé, c'était 17 euros. L'amende sera dès 2018 de 25 euros (20 euros pour ceux qui paieront sous 48h). Le tarif a été décidé par la ville de Tours qui devient maître en la matière. L'Etat abandonne les recettes de stationnement aux municipalités ce qui ouvre une manne financière importante pour la ville : 3,6 millions d'euros au parcmètre en 2016, ce à quoi s'ajoute les 2,5 millions d'euros d'amende collectées, soit plus de 6 millions d'euros.

Plus de la moitié des automobilistes tourangeaux ne paient pas ou dépassent les délais

Autre révolution au 1er janvier 2018, les contraventions ne seront plus dressées par la dizaine d'agents de la ville, mais pas une société privée, en cours de recrutement via un appel d'offre. Elle sera rémunérée notamment à l'intéressement, avec comme objectif affiché par la mairie d'intensifier les contrôles. La ville veut aujourd'hui faire la chasse aux mauvais payeurs. Sur Tours, 70% des automobilistes qui stationnent sur des zones payantes ne paient pas ou dépassent le délais. Au cours de sa réflexion sur le sujet, la mairie a réfléchi un temps à faire payer le stationnement entre 12h et 14h la semaine (actuellement gratuit), avant finalement d'abandonner l'idée.

Plus de contrôles à partir du 1er janvier, par une société privée

Pour accompagner ces changements, les horodateurs sont en cours de modernisation. Il y en a 243 sur la ville. Plus de la moitié (150) acceptent déjà les cartes bleues et le sans contact. La modernisation des autres est en cours. Parallèlement, une application va permettre de payer en ligne via son smartphone.