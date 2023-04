La ville de Tours promet une caméra de vidéoprotection près du centre LGBTI, victime de plusieurs dégradations

Vandalisés pour la quatrième fois en deux mois et demi , dans la nuit du vendredi au samedi 22 avril, les locaux du centre LBGTI de Tours bénéficieront d'une caméra de vidéoprotection, installé à proximité. La promesse a été faite lundi par le maire, Emmanuel Denis, et son adjointe à l'égalité des genres, Elise Pereira-Nunes, lors d'une rencontre avec les bénévoles et des salariés de l'association.

Cette caméra sera reliée au centre de surveillance urbain, géré par la police municipale. Grâce à elle, la Ville, propriétaire des murs, espère ainsi "renforcer les mesures anti-intrusion". Le conseil départemental d'Indre-et-Loire, de son côté, s'était déjà engagé à soutenir financièrement la sécurisation des lieux.