Indre-et-Loire, France

La contestation des commerçants du centre-ville de Tours et des automobilistes aura eu raison de la première mouture de la réforme du stationnement à Tours. Le système a été fortement critiqué dès sa mise en place le 1er janvier 2018. La mairie de Tours a entendu les critiques, à la fois contre le FPS, le forfait post stationnement (25€ à partir de la troisième heure), et contre les horodateurs dont le fonctionnement semble à chacun incompréhensible. La mairie concède sur ce deuxième point "des dysfonctionnements importants. Leur programmation par le prestataire ne permet pas un usage simple et lisible par les habitants et les visiteurs".

Des horodateurs difficiles d'utilisation et un forfait illisible

Dans un communiqué envoyé en ce mardi après-midi, le maire "Christophe Bouchet estime qu’il est indispensable de suspendre dès maintenant la mise en place de cette réforme. Il présentera dans les jours qui viennent une proposition alternative simple et respectueuse des attentes des usagers". Qu'implique la suspension? Les automobilistes doivent-ils toujours payer le stationnement en surface ou non? Nous attendons des explications plus précises de la mairie ce mardi après-midi.