Le maire de Valence a fait installer ce jeudi matin quatre grands panneaux aux entrées de la base de loisirs de l'Epervière car la prostitution dans le parc fait l'objet de nombreuses plaintes de riverains et de familles qui s'y promènent.

Valence, France

Impossible de ne pas les voir. A chacune des entrées du site de l'Epervière à Valence, il y a désormais un grand panneau de deux mètres sur trois qui rappelle la forte amende encourue par ceux qui ont recours à la prostitution.

Au moins préserver les familles qui se promènent avec leurs enfants - Nicolas Daragon

C'est une initiative du maire de Valence Nicolas Daragon, lassé des plaintes de riverains et de familles se promenant dans le parc. Le site réaménagé est un lieu de promenade important le week-end. Il est traversé par la ViaRhôna, la voie cycliste le long du Rhône. On y trouve également des terrains de tennis, le port de plaisance et... des camions de prostituées.

"Je sais bien que je ne réglerai pas le problème de la prostitution" explique le maire "mais au moins, il faut que les enfants ne croisent pas la route de gens qui consomment des actes sexuels".

Des caméras de verbalisation routière à toutes les entrées du site

Les panneaux rappellent que le site est équipé de caméras. La ville de Valence y pratique la vidéo-verbalisation depuis le début de l'année. Les PV dressés directement par la police municipale ne concernent que les infractions au code de la route : stationnement gênant, non-port de la ceinture de sécurité, etc.

Si le recours à la prostitution est constaté, la procédure est transmise à la police nationale puis au procureur de la République qui décide des poursuites. Plusieurs clients ont ainsi été convoqués devant le délégué du procureur. A notre connaissance, dans la Drôme, jamais personne n'a écopé -pour l'instant- de l'amende maximale de 1500 euros.