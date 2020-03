La Ville de Valence met en place un couvre feu dès ce samedi soir

Parce que trop de monde circulait encore dans les rues dans la nuit de vendredi à samedi, le maire de Valence met en place un couvre-feu. Les déplacements sont interdits entre 21 h et 6 h du matin dès ce samedi soir.

La police municipale et la police nationale seront chargées de faire respecter ce couvre-feu.

Un couvre-feu est mis en place dès ce samedi soir par le maire de Valence. Les déplacements sont désormais interdits entre 21 h et 6 h du matin, et ce jusqu'au 31 mars.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la police municipale a dressé une vingtaine de contraventions. Nicolas Daragon, "estimant que ces attitudes inacceptables mettent en péril la santé de tous et vont à l’encontre des mesures prises depuis le début du confinement", écrit-il dans un communiqué, a donc décidé l'instauration de ce couvre-feu.

Déplacements autorisés uniquement pour les services publics

Il ne s’applique pas aux personnes intervenant dans le cadre de missions de service public, y compris à titre bénévole, ou dans le cadre de réquisitions, d’assistance à des individus nécessitant des soins, d’approvisionnement des commerces ou pour les déplacements liés à l’activité professionnelle (sur présentation d’une attestation de l’employeur) ainsi qu’aux personnes dont les déplacements sont liés à des nécessités familiales ou médicales. Aussi, à partir de maintenant, il sera interdit de se déplacer pour toute autre raison, par quelque moyen que ce soit, entre 21h et 6h du matin. Les contrevenants s’exposent à des sanctions lourdes.

Les contrôles en journée plus nombreux

Par ailleurs la mairie précise : " La verbalisation s’intensifie En une matinée, la Police Municipale a aujourd’hui dressé une trentaine d’amendes en assistance et appui de la Police Nationale". De son cote cette police nationale dans la drome a dressé 150 PV en 24 heures entre vendredi 14 heures et samedi 14 heures sur les villes de Valence Romans et Montélimar. Dorénavant aucune tolérance ne sera appliquée. martèlent les autorités.