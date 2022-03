La Ville de Vauvert se mobilise pour le peuple ukrainien

La Ville de Vauvert (Gard) se mobilise à son tour pour venir en aide au peuple ukrainien. Elle lance un appel aux dons et se dit prête à accueillir des réfugiés, le moment venu.

Pour aider le peuple ukrainien, la Ville de Vauvert (Gard) invite les habitants à porter des dons financiers auprès du Secours populaire qui dispose d'un programme fléché vers le conflit. Le CCAS peut ainsi recueillir les dons financiers, par chèque, à l’ordre du Secours populaire. Les dons en nature peuvent être également recueillis au CCAS, notamment le matériel médical de 1er secours et les produits de première nécessité (couverture, kit hygiène…). "Nous vivons avec l'Ukraine une situation qui interpelle nos consciences et nous rappelle l'importance de la liberté et de la défense de la démocratie" confie Jean Denat, le maire de Vauvert.

Le drapeau ukrainien installé au fronton de l'hôtel de ville

Le maire indique que la Ville se tient également prête à accueillir des réfugiés le moment venu. Les bailleurs sociaux vont être contactés pour organiser efficacement et rapidement cet accueil. Un formulaire en ligne sera également disponible pour recueillir les propositions d’accueil venant des particuliers.

Le maire invitera également les élus à voter une motion de soutien envers le peuple ukrainien lors du prochain conseil municipal. Le drapeau ukrainien va aussi être installé au fronton de l'hôtel de ville. La mention « Solidarité avec les Ukrainiens – Liberté Egalité Fraternité – Paix entre les peuples » prendra place sur une banderole installée sur la façade de la mairie.