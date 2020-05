La ville de Vienne présente son plan de déconfinement

Lundi 11 mai, après quasiment 2 mois en confinement, le pays va, par étapes, sortir de cette situation inédite, décidée pour lutter contre le coronavirus. Même s'il ne s'agit absolument pas d'un retour à la vie d'avant, certaines activités, services, etc. vont reprendre dans des conditions très strictes.

Et les communes s'adaptent. C'est le cas à Vienne, où l'hôpital Lucien-Hussel a, depuis le début de l'épidémie, eu 132 cas de patients atteints par le Covid, dont 27 sont décédés. Le plan de déconfinement, préparé par la mairie, a été dévoilé ce jeudi après-midi. Ces mesures sont valables jusqu'au lundi 2 juin.

Réouverture des écoles le 14

Et parmi les sujets attendus, il y a bien sûr celui de l'école. Les enfants seront accueillis en nombre limité (12 par classe maximum du CP au CM2 et 10 max en maternelle) à compter du jeudi 14. Les Atsem, personnel communal, recevront du matériel de protection.

L'Isère étant désormais un département classé en "vert", les parcs peuvent rouvrir. Ce sera le cas du Jardin de Cybèle et du Jardin du Parc, mais sous vidéosurveillance pour le premier et en présence d'un agent de sécurité pour le second pour s'assurer du respect des gestes barrière. "Les aires de jeux resteront fermées afin de ne pas exposer les enfants et leurs parents ou accompagnants au risque de contamination alors qu’il est impossible d’organiser une désinfection après le passage de chaque usager."

A compter de lundi, fin du stationnement gratuit

Concernant le stationnement, il redevient payant dès le lundi 11. "Pour encourager la reprise économique et l’activité de ces commerces de proximité, notamment en centre-ville, la rotation des véhicules sera l’un des principaux leviers. L’absence de rotation signifierait en effet que de nombreuses personnes, faute de pouvoir stationner, ne viendraient pas consommer dans nos magasins viennois"

Ce 11 mai, quelque 80 agents vont retourner physiquement sur le terrain, après accord de la médecine professionnelle et fourniture de protections. L’accueil central de l’hôtel de Ville est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.

La distribution des masques reportée

Quant à la distribution des masques, en porte à porte, elle est retardée. Les entreprises sollicitées ayant eu des soucis d'approvisionnement de matière première. Les masques sont espérés d'ici au 20 mai.