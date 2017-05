La ville des Sables-d'Olonne vibre à nouveau pour le Vendée Globe

Des milliers de spectateurs ont envahit le Remblai des Sables-d'Olonne samedi soir, ville de départ et d’arrivée du tour du monde en solitaire et sans escale. Ils sont venus applaudir une dernière fois les 29 participants du Vendée Globe 2017, tous réunis pour la remise des prix.

La ville des Sables-d'Olonne a une nouvelle fois répondu présente pour cette huitième édition du Vendée Globe. Ce samedi soir, les 29 skippers de la course sont revenus dans la ville de départ et d’arrivée du tour du monde en solitaire et sans escale, pour la remise de prix de la course. Retour en images et en vidéos sur cette journée.

Armel Le Cléac'h dévoile sa plaque

Le vainqueur de cette huitième édition du Vendée Globe a dévoilé sa plaque sur laquelle sont moulées ses mains. Depuis 2012, tous les skippers qui ont remporté le Vendée Globe ont eu droit à leur plaque de bronze sur le remblai de la cité balnéaire.

La plaque de bronze du nouveau vainqueur du Vendée Globe, Armel Le Cléac'h © Radio France - Maureen Suignard

Armel Le Cleac'h a dévoilé sa plaque sur le Remblai des Sables d'Olonne #VendeeGlobe pic.twitter.com/mC6lJEKPHr — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 13, 2017

La cérémonie de remise de prix

Armel Le cléac'h a ensuite rejoint les 28 autres skippers pour la remise de prix de la compétition. Celle-ci s'est déroulée au centre de congrès Les Atlantes.

Les remises de prix se sont enchainées. Jérémie Beyou, 3e du Vendée Globe s’est exprimé sur la scène : « Difficile de mettre des mots sur ce que nous avons vécu. On passe par toutes les émotions. Mais l’esprit humain est bien fait : on ne se souvient que des bons moments. Je serai là dans quatre ans avec un nouveau bateau, j’ai beaucoup de chance. »

C'est Armel Le Cléac’h qui est monté le dernier sur scène. Il s’est vu remettre le Trophée des mains d’Yves Auvinet, Président du Vendée Globe. « Le match avec Alex a été d’une intensité incroyable. Après deux 2e places, j’ai réussi à l’emporter. Je ne l’oublierai jamais. On ne revient pas inchangé d’un Vendée Globe » a glissé le vainqueur du Vendée Globe.

Les 29 skippers du #vendeeglobe acclamés lors de la remise de prix aux Sables d'Olonne pic.twitter.com/oO7imy8wfH — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 13, 2017

La parade sur le Remblai des Sables-d'Olonne

A la suite de la remise de prix, les 29 skippers du Vendée Globe ont défilé devant des milliers de spectateurs présent sur le Remblai des Sables-d'Olonne. Une parade dans une ambiance très festive pour clôturer au mieux cette huitième édition du Vendée Globe.

Les Sables d'Olonne encore une fois au rendez-vous pour les 29 skippers du Vendée Globe #VendeeGlobe pic.twitter.com/jU4etipB5q — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) May 13, 2017

Rendez-vous le 8 novembre 2020 pour le départ du 9ème Vendée Globe !