"La ville du foot c'est Marseille et pas Paris" dit Leonardo, le directeur sportif du PSG !

Marseille..à jamais les premiers ! On le savait mais c'est encore plus agréable a entendre quand c'est le directeur sportif du PSG qui le dit, l'ennemi de toujours de l'OM ! En conférence de presse ce mardi Leonardo a reconnu que "Paris, ça n'a jamais été exactement la ville du foot. C'est toujours Marseille ». Voilà qui n'a pas dû faire trop plaisir aux supporters parisiens.

Il répondait en fait à la question : "Comment voyez-vous les trois prochaines années au PSG ?" et voici donc sa réponse : "Pour avoir une grande équipe, tu as besoin d'une grande ville. Je pense qu'on a tout ici, a-t-il commencé. On vient de faire une finale européenne, on est déjà là, le plus dur maintenant sera de se maintenir. Gagner la Ligue des champions ici, ce serait... unique. Quelque chose qui a été construit de Daniel Hechter à aujourd'hui, en seulement 50 ans, c'est peu. On a eu des hauts, des bas. Les autres clubs qui ont gagné dans les années 70, comme l'Inter ou l'Ajax, ont été construits dans les années 1890. Il y a une culture à construire. Paris n'a jamais été exactement la ville du foot, c'est toujours Marseille. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que Paris devienne la ville du foot".