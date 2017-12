Elles font partie de l'histoire de la ville du Mans. Certaines tombes du cimetière de l'Ouest sont en cours de rénovation. Des sépultures du 19e siècle, usées par le temps et qui menacent de disparaître si rien n'est fait.

Le Mans, France

Nous sommes devant la tombe de Juliot de la Morandière. Si cet homme n'a pas laissé une trace indélébile dans l'histoire du Mans, en revanche sa sépulture elle est exceptionnelle. "Cette stèle fait référence à l'antiquité" explique l'ethnologue Serge Bertin, spécialiste de l'histoire des cimetières . "Elle est encadrée par quatre colonnes torsadées avec chapiteaux corinthiens. C'est l'un des seuls exemplaires qui existe dans ce cimetière, en ce sens elle est exceptionnelle".

La stèle de la tombe de Juliot de la Morandière en cours de rénovation avec ses 4 colonnes torsadées et son chapiteau corinthien - ville du Mans

La tombe a été entièrement refaite par une entreprise spécialisée qui a aussi rénové cette autre sépulture. Celle du musicien Charles Blin mort en 1863 et dont la stèle riche en symbole est ornée d'une lyre. "Ces tombes sont caractéristiques du 19e siècle. Des sépultures où certaines familles ont dépensé des sommes très importantes pour la confection de ces monuments avec des sculptures particulièrement travaillées".

L'ethnologue Serge Bertin est l'un experts mandatés par la ville pour déterminer quelles tombes devaient être rénovées Copier

La tombe de Juliot de la Morandière, une fois rénovée © Radio France - yann lastennet

15 200 euros ont été dépensés par la ville pour rénover ces 2 tombes qui font partie de l'histoire du Mans. Une quinzaine de sépultures devraient être sauvées dans les 10 ans à venir. La municipalité a mandaté un groupe d'expert pour déterminer quelles tombes devaient être restaurées en priorité. " Avec des critères bien précis" précise Bernard Breux, adjoint au maire chargé du dossier. "D'abord, ce sont des reprises de concession, c'est à dire des tombes qui sont à l'abandon. Il n' y a plus de descendants pour entretenir la sépulture qui est usée par le temps. Ensuite, elles doivent avoir un caractère particulier soit au niveau architectural, soit au niveau du défunt qui peut être un personnage qui a marqué l'histoire du Mans". La ville compte dépenser entre 8000 et 15 000 euros par an pour sauver de l'oubli ces monuments chargés d'histoire. "Il faudra aussi se pencher sur les vitraux des chapelles du cimetière qui tombent en ruine". Autant de traces du passé qui pourraient disparaître si rien n'est fait