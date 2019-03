La ville du Mans lance sa nouvelle application

Rendre la vie des Manceaux et des Mancelles plus facile ! Voilà l'objectif de cette nouvelle application lancée par la municipalité.

Le Mans, France

Son nom "Le Mans en poche". La nouveauté : une application personnalisable, pour tout connaître de la vie de la commune.

"On habite tous des quartiers différents, on ne fréquente pas les même lieux. Avec cette application on peut avoir des informations adaptés à nos usages", explique Christophe Counil, le maire adjoint à la vie des quartiers, qui prend quelques exemples : les horaires des piscines, le menu des cantines, les places disponibles dans les parkings....

Un contact direct avec les services techniques

Cette application permet notamment d'avoir un aperçu des différents événements sportifs, culturels ou associatif organisés au Mans.

"L'objectif, c'était de rapprocher les habitants de leur collectivité", rappelle Abdellatif Ammar, conseiller municipal délégué aux initiatives citoyennes. "Par exemple, avec cette application, on peut signaler des problèmes de voirie, d'éclairage ou d'insalubrité, on peut prendre une photo, on est géolocalisé et c'est envoyé directement aux services concernés pour qu'ils interviennent."

53.000 euros d'investissement

Disponible sur Apple Store ou Google Play, cette application "Le Mans en poche" a coûté 53.000 euros à la municipalité.

Une campagne de communication va être lancée pour en faire la promotion.