La ville du Mans vend... des assiettes aux enchères

D'habitude, les collectivités vendent plutôt des tables de réunion, du mobilier et d'anciens véhicules. Cette fois, la ville du Mans vend... des assiettes ! C'est le Maine Libre qui a reperé la prochaine vente aux enchères de la mairie, le 4 septembre prochain à partir de 9 heures, sur le site internet Agorastore . Les amateurs de porcelaine de Limoges pourront acquérir des assiettes aux délicats décors, de marques prestigieuses, comme Haviland, Bernardaud et Raynaud, prisées des collectionneurs, pour des prix de départ fixés le plus souvent à 20 euros.

ⓘ Publicité

Des modèles recherchés sur internet

Ce genre de vente permet aux collectivités de se débarrasser de matériel qui ne sert plus et de récupérer des sommes non négligeables puisque certains biens s'arrachent à des tarifs bien supérieurs à la mise d'origine. A voir si les assiettes proposées cette fois vont attirer autant d'acheteurs. Certains modèles proposés sont vendus en ligne pour des centaines d'euros, mais ce sont les services entiers qui atteignent les prix les plus impressionnants .