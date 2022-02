La ville et l'agglo de Laval facilitent les démarches administratives des sourds et des malentendants

La ville et l'agglo de Laval viennent de lancer le service Acceo qui permet aux personnes sourdes et malentendantes d'entreprendre leurs différentes démarches administratives en toute sérénité. Les agents ont été formés et le dispositif a été déployé sur plusieurs sites.

Un nouveau service dénommé Acceo est opérationnel depuis le début de l'année à Laval. Un dispositif qui permet aux personnes sourdes et malentendantes de communiquer en toute sérénité pour leurs différentes démarches administratives. Après avoir formé les agents et équipé les accueils de la mairie de Laval, du CCAS et de Laval Agglomération, le service a été déployé sur plusieurs sites : aux accueils du centre administratif municipal, de l'Hôtel de Ville, pour contacter le service Laval Direct Proximité, à l'accueil du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et à l'accueil communautaire de Laval Agglomération.

Trois modes de langage de communication s’offrent aux utilisateurs de ce service qui peuvent alors choisir soit la transcription instantanée de la parole (en texte), soit en visio-interprétation en langue des signes françaises , soit en visio-codage ou langue parlée complétée. À noter que dans la moyenne nationale, 98,7% des personnes sourdes et malentendantes s’expriment oralement, les 1,3% restant, communiquent en langue des signes.

Pour accéder à cette solution innovante, une application est téléchargeable gratuitement sur Google Play et Apple store disponible sur smartphone, tablette et ordinateur.

Si 182.000 personnes se définissent comme ayant une surdité complète (0,3% de la population française), selon les estimations du ministère de la Santé, près de 10 millions de personnes rencontrent des problèmes d'audition en France. Pour plus de la moitié d'entre elles, ces limitations auditives sont susceptibles d'avoir des répercussions sur leur vie quotidienne.