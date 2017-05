Plombières-les-Bains dans les Vosges, une ville à vendre !

Un patrimoine défraichi et déserté. Les deux communes de Plombières-les-Bains dans les Vosges et Joinville en Haute-Marne lancent pendant trois jours une opération de communication à destination des investisseurs "Osez Plombières/Osez Joinville". Des biens immobiliers sont à vendre !

Plus fortes à deux. Les deux communes de Plombières-les-Bains dans les Vosges et Joinville en Haute-Marne lancent une opération de communication "Osez Plombières" / "Osez Joinville", "Découvrez, visitez, achetez".

Au programme visites de logements et rencontres avec des artisans

Pendant trois jours jusqu'à ce dimanche 21 mai, les communes donnent rendez-vous à des investisseurs. Il est possible de visiter un certain nombre de maisons, appartements, hôtels particuliers et commerces. Des points information sont mis en place, comme des rencontres avec des artisans. "Un nouveau rendez-vous pour valoriser et soutenir le patrimoine et l'habitat de notre commune" disent les élus. Les maires se présentent ici comme des facilitateurs pour des transactions.

Une cinquantaine de biens sont à vendre à Plombières-les-Bains

La commune vosgienne de Plombières-les-Bains accueille aujourd'hui près de 1700 habitants, ville thermale à la mode au 19ème siècle, on la surnomme encore la ville aux mille balcons. "C'est une petite cité, et malheureusement, regrette le maire Albert Henry, la désertification en milieu rural est de plus en plus prononcée". L'élu poursuit "on a perdu la trésorerie partie à Remiremont, la gendarmerie a fermé il y a quelques années, la poste ouvre en 1/2 journée, de ce côté là ce n'est pas facile à gérer". Albert Henry ajoute encore" qu'il faut prendre le taureau par les cornes , essayer de faire rester les habitants et d'en faire venir d'autres" , selon lui , il est bien obligé d'engager des opérations comme "Osez Plombières".

Le point d'accueil est situé place Maurice Janot à Plombières-les-Bains en face de l'office de tourisme.