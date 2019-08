"La violence se banalise" dénoncent des Mayennais dans la rue ce samedi

Une grande banderole noire questionne en lettres oranges : "Qui a tué Steve ?". Une quarantaine de personnes défilent derrière dans les rues de Laval ce samedi après-midi. Le nom du jeune homme, mort lors de la fête de la musique à Nantes, en tombant dans la Loire suite à l'intervention des policiers, est devenu pour elles, le symbole des "violences policières".

"Il y a vraiment une justice à deux vitesses", Polly

Le cortège avance dans le centre-ville. Les participants ne sont pas nombreux. "C'est parce que beaucoup sont partis à Nantes", avance comme explication Cédric Jung, ancienne figure des gilets jaunes en Mayenne et organisateur du rassemblement. "Ce n'est pas normal d'aller danser et de ne pas revenir, même si on a mis trop fort la musique", ajoute-il.

Une quarantaine de manifestants ont défilé ce samedi à Laval. Copier

La police nationale pointée du doigt par ces manifestants. "Je n'ai plus confiance, je suis déçu", martèle Christophe, un quinqua drapeau mi-français, mi-gilet jaune posé sur l'épaule. Derrière lui, Nelly donne de la voix. Elle aussi est une "gilet jaune", elle dit avoir reçu sans raison du gaz lacrymogène lors de manifestations autorisées mais elle tempère.

Nelly manifeste ce samedi à Laval pour dénoncer une violence qui se généralise. Copier

"On ne peut pas dire que dans les deux camps, c'est calme. Mais aujourd'hui, cette violence est banalisée. Ça parait normal qu'on tape sur des gilets jaunes. Ça me dérange aussi qu'il y ait des suicides [de policiers] parce que ça veut dire qu'il y a des gens des forces de l'ordre qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe."

Une enquête administrative est en cours pour déterminer ce qui s'est passé exactement ce soir de la fête de la musique. "L'IGPN, si tu savais, ton enquête où on se la met", entonnent des participants, dubitatifs comme Aurélie après la publication du rapport de la police des polices. "C'est bizarre qu'on n'ait pas retrouvé le corps de Steve plus tôt, c'est vraiment bizarre. Et puis sur la répression policière, moi je suis bloquée une semaine sur Facebook parce que je partage des événements de citoyens en colère", s'agace-t-elle.

Le cortège interpelle à plusieurs reprises les policiers qui encadrent le défilé. "Policiers, avec nous ! Policiers, avec nous !", répètent-ils. Il n'y a pas eu de violences et tout s'est passé dans le calme.