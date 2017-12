Avignon, France

Quelques mots et des chocolats : le préfet de Vaucluse Jean-Christophe Moraud a rendu visite aux personnels mobilisés pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Du SAMU au commissariat en passant par les urgences, beaucoup étaient au travail toute la nuit pour s'assurer de la sécurité de leurs concitoyens. «Beaucoup s'amusent, d'autres ne s'amusent pas mais font en sorte que ceux qui s'amusent puissent le faire dans de bonnes conditions», commente Jean-Christophe Moraud.

Au centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie nationale. © Radio France - Adrien Serrière

Des effectifs multipliés par trois

Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, trois fois plus de gendarmes et de policiers sont mobilisés que pour une nuit ordinaire. La nuit du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017, neuf voitures avaient brûlées à Avignon et dans les alentours.