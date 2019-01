La vitesse à 80 km/h fait toujours débat dans l'Yonne

Auxerre, France

Une marche arrière que la ligue contre la violence routière trouve extrêmement prématuré. La mesure est en phase d'expérimentation et les premiers résultats sont encourageants selon sa présidente à Dijon, Catherine Pepoz " revenir sur cette limitation serait vraiment _dommage et dommageable_. Elle est instaurée pour deux ans, il faut attendre la fin de cette période pour analyser les résultats. En 2018 au plan national on a eu une baisse conséquente de la mortalité. C'est difficile d'en tirer les conclusions mais dans ce débat les plus grands oubliés sont les victimes de la route. Et j'ai peur que pour faire plaisir à une minorité on en déçoive beaucoup."

dommage et dommageable Copier

Les plus grands oubliés sont les victimes de la route - Catherine Pepoz, Ligue Régionale contre la violence routière

La mesure pourrait par exemple être modulée selon les territoires et la dangerosité des routes. Pour Catherine Pepoz, cette solution est injuste et risque de ne satisfaire personne : " l'uniformité permet de ne pas créer d'injustice. Pourquoi sur telle route ou dans tel département on roulerait à 80 et sur d'autres à 90 ? En plus ce qui m’inquièterait c’est qu'il faut bien connaître les situations locales pour moduler les vitesses en fonction du risque. Et contrairement à ce que pense certains élus et la plupart des conducteurs, c'est que ce sont les belles routes les plus sûres qui supportent un trafic élevé qui sont les plus meurtrières. J'ai peur que si vraiment on respecte le fait de limiter à 80 les belles routes sûres à fort trafic, il y ait une forte déception à la clé."

l'uniformité permet de ne pas créer d'injustice Copier

Les automobilistes de l'Yonne ont du mal à se faire aux 80km/h

Cette possibilité de revenir en arrière même partiellement ne déplairait pas à bon nombre d'automobilistes icaunais qui ont toujours du mal a se faire a cette limitation, 6 mois après son entrée en vigueur : _" le 80 à l'heure n'est pas l'idéal parce que quelqu'un qui veut vous doubler sur une ligne blanche n'hésitera pas. 80 c'est un peu lent "_estime Jeannine.

Je ne suis pas discipliné - Daniel

Daniel reconnait qu'il n'est pas discipliné : " je n'arrive pas à maintenir les 80 km/heures. Ce n'est pas pour une histoire de rouler vite, c'est qu'on a des circuits comme Clamecy- Auxerre où on peut rouler largement à 90 ou 110 sans aucun problème sur ces routes là. On a des voitures qui passent au contrôle technique tous les deux ans, ça nous coûte plus de soixante-dix euros à chaque fois, donc les voitures sont de très bonne qualité. _On a pas le droit de rouler_, c'est lamentable."

Si on se tamponne il y aura moins de dégât - Mireille

Mireille estime au contraire que "quand on sera habitué _ce ne sera pas plus mal_. Si on se tamponne ça fera sans doute moins de dégâts. Maintenant tout dépend de la civilité des gens. Cela pourrait être limité à 50, il y en aura toujours qui rouleront à 70."

tout dépend de la civilté des gens Copier

En 2018, 34 personnes ont été tuées sur les routes de l’Yonne, selon nos sources, c'est une de plus qu'en 2017.

On reparle de la limitation à 80 km/heure avec l'invité de France Bleu Auxerre ce jeudi matin à 7h50 : Yves Carra, le porte parole de l'automobile club de Bourgogne.