La vitesse abaissée à 30 km/h dans Montpellier

Il faudra lever le pied dès le 1er août dans Montpellier. La vitesse sera limitée à 30 km/h sur arrêté municipal. Michaël Delafosse l'a annoncé ce lundi en ouverture du conseil municipal. Le maire explique : "parfois on me demande ce qu'il y a de plus dur quand on est maire ? Une chose est épouvantable. Le moment où l'on reçoit un sms pour nous informer qu'un enfant a été percuté à la sortie de l'école". Michaël Delafosse évoque cet élève de 13 ans qui a été renversé par une moto et gravement blessé sur l'avenue Albert-Dubout, devant le collège Gérard-Philippe début novembre 2020.

"Dans les quartiers, aux abords des écoles ce sera le 30 km/h" - Michaël Delafosse

Quelques routes à 50 km/h

Le 50 km/h deviendra donc l'exception dans Montpellier à partir du 1er août. Quelques axes de la ville, les principaux, resteront à la vitesse actuelle : l'Avenue de la Liberté, l'avenue Pierre-Mendes-France ou encore la RD65 qui traverse tout le nord de Montpellier. Cette mesure était une promesse de campagne de Michaël Delafosse.