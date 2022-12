La vitesse bientôt limitée à 30 km/h à Nancy

Faudra-t-il bientôt rouler à 30 kilomètres par heure maximum dans toutes les rues de Nancy ? Le conseil municipal doit décider ce lundi 5 décembre de généraliser la limitation à 30 km/h d'ici à la fin juin 2023 . Une manière d'apaiser la ville, de fluidifier le trafic et de favoriser le partage de la route entre automobilistes, piétons et cyclistes selon la mairie.

Une nouvelle étape car 126 kilomètres de voiries sont déjà concernés par la limitation à 30. Cela représente plus de 60% des rues de Nancy. Le plan avait été lancé par l'ancienne majorité. La mairie propose de poursuivre et de généraliser la mesure. Seuls quelques axes, les plus grands, resteraient à 50 km/h.

Pour défendre cette idée, la mairie explique que le passage à 30 km/h permet de gagner en sécurité avec des distances de freinage raccourcies, de diminuer les nuisances sonores. Une mesure qui aurait un impact limité sur les temps de parcours avec 18 secondes de plus sur un trajet d'un kilomètre en ville. Nancy rejoindra des villes comme Nantes, Grenoble, Lyon ou Paris qui sont déjà passés à 30 km/h .

Un changement de vitesse qui peut sembler être un détail mais qui va changer beaucoup de choses. Sur une voie à 30 km/h, les cyclistes peuvent rouler à contre-sens même s'il n'y a pas de bande tracée au sol. Une nouvelle habitude à prendre pour les automobilistes comme pour les usagers du vélo.