La Vogue des noix de Firminy aura bien lieu, sur un format un peu réduit

La mairie de Firminy a dévoilé mardi 14 septembre l'organisation prévue pour la Vogue des Noix cette année. Une édition très particulière : en 2020, elle avait été annulée à cause de la crise sanitaire, et l'édition 2019 avait été endeuillée par le décès d'une jeune femme dans un accident de manège.

A cause du contexte sanitaire, cette Vogue des noix 2021 sera un peu "modèle réduit", puisqu'elle se tiendra sur 5 jours au lieux de 7 d'habitude : samedi 16 octobre, dimanche 17, mercredi 20 et le weekend du 23-24 octobre. Il n'y aura évidemment pas de Corso pour conclure la fête : c'était bien trop difficile d'organiser un défilé avec plusieurs dizaines de milliers de personnes en période de pandémie.

Le pass sanitaire obligatoire uniquement pour les manèges

En revanche, vous retrouverez tous vos manèges préférés : le nombre de forains ne bouge pas, mais ils ne seront peut être pas à la même place que d'ordinaire. Pour laisser la place aux gens de circuler et éviter des passages trop étroits, certains stands seront déplacés du côté du kiosque de la pizza M.

La Préfecture doit encore donner son accord.

Le masque sera obligatoire dès 11 ans dans l'ensemble de la fête foraine, mais pas le pass sanitaire : il ne vous sera demandé qu'à l'entrée des manèges. Comme prévu par le protocole sanitaire national, ce sont les forains qui vérifieront s'il est valide ou non. La mairie n'attend plus que le feu vert de la Préfecture qui devrait arriver d'ici la fin du mois.

La première vogue depuis l'accident mortel en 2019

Ce sera la première Vogue des noix organisée depuis l'accident mortel de manège en 2019. Une jeune femme de 24 a perdu la vie, éjectée de son siège quand deux attractions se sont percutées. Le maire actuel Julien Luya, qui n'était pas en fonction au moment des faits, a voulu "professionnaliser" l'organisation de la fête foraine pour cette année. "On a l'une des plus grandes Vogues de France, mais l'organisation c'était plutôt la kermesse de village." La mairie a donc fait appel à une société privée pour gérer et vérifier l'installation des manèges.