La montpelliéraine en fauteuil roulant à qui on avait volé la voiture l'a retrouvée .... calcinée . Sur sa page facebook Corinne se dit atterrée par cet acte gratuit mais remercie tous ceux qui l'ont soutenue .

Montpellier, France

Corinne Zerbib avait posté un message sur sa page facebook il ya 15 jours après qu'on lui ait volé sa voiture aménagée pour son handicap, elle est en fauteuil roulant , le vol a eu lieu devant chez elle à Montpellier , le 13 janvier. La voiture était garée sur une place pour handicapé. Elle avait publié la photo et l'immatriculation du véhicule dans l'espoir que quelqu'un le voit .

En fait , c'est la police municipale de Montpellier qui a retrouvé la carcasse de la voiture entièrement calcinée . Corinne a été prévenue par son assurance en fin de semaine dernière . Maintenant, elle est confrontée aux différentes démarches administratives et se retrouve sans voiture pour quelque temps, mais elle n'est pas découragée, plutôt "atterrée"comme elle l'écrit "par ces actes gratuits d'humains qui ne sont pas des ÊTRES HUMAINS ".

Au delà de ça , Corinne préfère retenir de cette mésaventure "les nombreux messages de soutien et de solidarité qui sont arrivés de partout et qui m'ont permis de surmonter cet état de choc" et Corinne ajoute " je préfère garder cet aspect positif, ça ça n'a pas de prix ".