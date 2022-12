La voiture du commissaire Boher de "Plus belle la vie" bientôt en vente aux enchères

Vous l'avez forcément reconnue ! Des voitures Golf orange "tunées" comme celle-ci sont rares, on peut même dire qu'elle est unique. Peu de voitures connaissent une telle notoriété ! Voilà que "Titine", le bolide tant apprécié du commissaire Jean-Paul Boher dans le feuilleton "Plus belle la vie" de France 3, refait parler d'elle. Titine en a connu des aventures et ce n'est pas fini, malgré l'arrêt de la série.

Si elle vous fait rêver, si vous avez envie de vous glisser dans la peau du commissaire c'est possible. "Titine" sera vendue aux enchères le 19 décembre à Vitrolles par un spécialiste des enchères de véhicules d'occasion.

Le montant de la mise n'est pas encore connu. Si elle vous intéresse, vous pourrez commencer la mise dès le vendredi 16 décembre à partir de 14 heures sur internet. Sinon rendez-vous le 19 décembre dans la salle des ventes au 37, boulevard de l'Europe, ZI des Estroublans à Vitrolles.