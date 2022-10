La voiture du député de Tours Charles Fournier vandalisée à Sainte-Soline

D'après nos confrères de la Nouvelle République et de BFMTV , le député de Tours Charles Fournier, accompagné de l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot ont été chahutés lors de leur déplacement à Sainte-Soline, pour les rassemblements contre le projet des "mégabassines", qui a mobilisé plusieurs milliers de personnes ce week-end.

Le député de Tours avait loué une voiture pour se rendre à la manifestation à Sainte-Soline. Ce samedi 29 octobre, Charles Fournier et Yannick Jadot ont découvert l'inscription "crevure" à la peinture blanche sur la voiture. Au micro de BFMTV, le député d'Indre et Loire explique ne pas se sentir visé par cette attaque, "il n'y a aucune raison. Je suis engagé dans ces combats, député Nupes, gauchiste__. Je suppose que ça concernait Yannick (Jadot). Je ne suis pas proche de (lui)."

Le député se rendait à la mobilisation sur un terrain privé et prêté mais pas à la manifestation, comme il l'explique à La Nouvelle République . La voiture était louée et avait donc une caution. Le député s'est exclamé, "ç_a coûte 1.500, je ne sais pas combien, la caution."_ D'après nos confrères de la Nouvelle-République, la peinture a pu être nettoyée et la caution devrait être récupérée.