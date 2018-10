Avoir une voiture électrique coûte moins cher à l'usage qu'une essence ou un diesel. C'est ce que révèle ce mercredi l'association de consommateurs UFC - Que Choisir dans une nouvelle étude. Elle a comparé plusieurs modèles et les postes de dépenses des consommateurs : achat, carburant, assurance, entretien ... et l'électrique l'emporte haut la main question budget. Pour une Renault Zoé, le coût d'usage est d'environ 4 000 euros par an, contre plus de 4 700 pour un modèle Clio Essence. L'écart est encore plus important sur 4 ans : 16 263 euros pour la Zoé et plus de 19 000 euros pour la Clio.

Moins de frais d'entretien et moins de dépenses pour faire le plein

Cela s'explique premièrement par les frais d'entretien, explique l'association sur son site internet. Pas besoin d'huile dans le moteur, de filtres, pas d'embrayage ou de boîte de vitesse sur une voiture électrique. En théorie donc, le propriétaire d'une Zoé devrait se rendre moins souvent chez le garagiste.

Mais cet écart de prix à l'usage s'explique surtout par le coût du carburant. Selon l'UFC - Que Choisir, faire 100 km dans une Clio coûte 8,10 euros, mais seulement 3 euros dans une Zoé. L'électricité coûte beaucoup moins cher que l'essence ou le diesel, alors que les taxes de l'État sur ces carburants vont encore augmenter au 1er janvier 2019.

Une prime de 6 000 euros avantageuse à l'achat

Si la voiture électrique est compétitive face à ses concurrentes thermiques, c'est aussi grâce au bonus écologique, qui permet de faire baisser le prix de 6 000 euros à l'achat. Même si les véhicules électriques restent chers en raison de leurs coûts de production élevés, les prix devraient baisser dans les prochaines années selon l'UFC - Que Choisir. "Le prix de vente d’une voiture électrique ne baissera qu’avec la fabrication à grande échelle, ce qui n’est pas le cas actuellement", peut-on lire sur le site internet de l'association. Dans le même temps, la fiscalité associée à l'électricité devrait aussi évoluer à la hausse, pour compenser le déclin du diesel et de l'essence.