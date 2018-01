Le Vigen, France

L'association se bat depuis maintenant trois ans contre le projet du conseil départemental de la Haute-Vienne qui souhaite réaliser un créneau de dépassement de 2 kilomètres 700 au sud du Vigen sur l'axe entre Limoges et Saint-Yrieix-la-Perche. Vendredi en fin d’après-midi quelques membres de "La voix de la route 704" s'étaient rassemblés au centre du Vigen pour alerter les automobilistes sur les dangers de ce projet en leur distribuant des tracts mais ils se sont heurtés au refus des gendarmes. "On est en démocratie et là _on nous a interdit de nous exprimer et d'informer_" a réagi Olga Radwandski la présidente de l'association.

"Nous voulons un projet qui apporte vraiment la sécurité"

Ce que craint "La voix de la route 704" c'est la dangerosité des deux carrefours qui vont être créés de part et d'autre du créneau de dépassement. Des carrefours que seront obligés d'emprunter de nombreux riverains résidant dans plusieurs hameaux de la commune. L'association a fait un recours en justice dont elle attend le résultat, mais un recours qui n'est pas suspensif. Quant à l'enquête publique, elle a en partie été relancée pour une question de procédure concernant certaines parcelles. Le résultat tombera courant janvier. Une raison de plus pour les riverains de se mobiliser contre ce projet dont ils dénoncent aussi le coût : un projet estimé au départ à 6,5 millions d'euros mais qui selon l'association pourrait coûter aujourd'hui 10 millions d'euros.