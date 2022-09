"On la voulait absolument" : réfugiée à Nancy, une Ukrainienne s'apprête à donner naissance à une petite fille

Au début de la guerre en Ukraine, Eugénie et Oleg, son mari ont décidé ensemble de séparer leur famille, le temps que les combats cessent. Lui est resté au pays pour se battre, et elle a pris le chemin de la Pologne avec Igor, leur fils. Arrivée à Lublin, ville polonaise jumelée avec Nancy, elle a donc pu monter à bord d'un des bus qui ont fait le chemin jusqu'en Lorraine. A ce moment là, elle est enceinte d'une petite fille qui s'apprête donc à naître en France en novembre.

Un véritable symbole

"Ce bébé, on le voulait absolument", confie Eugénie, les larmes aux yeux. "En Ukraine, on dit que les enfants sont les fleurs de la vie", ajoute-t-elle. Un beau symbole pour une famille déchirée par la guerre, mais qui va retrouver un peu d'amour, le premier mot qui lui vient à l'esprit lorsqu'elle parle de sa future fille.

Cette naissance, elle se fera forcément sans Oleg, le papa, resté en Ukraine pour se battre. Mais depuis le front, il n'arrête pas de demander des nouvelles, par téléphone ou via une application de messagerie en ligne : "Il se sent un peu seul. Il fait ce qu'il peut pour le pays. Et on a hâte que toute cette catastrophe se termine et que l'on puisse reconstruire notre avenir."

Agrandir la famille à Nancy

Avec Igor, la maman continue donc de préparer son accouchement à Nancy, une ville qu'elle a apprit à connaître. "Les gens fument dans les lieux publics, ce qui n'est pas super quand on est enceinte", rigole-t-elle.

La santé du bébé va quand même formidablement bien. En espérant malgré tout qu'elle grandisse à Bila Tserkva, une ville du sud-ouest de Kiev où la famille est normalement installée. "On est parti à deux, et j'espère bien que nous rentrerons à trois", conclut-elle.