La Vuelta : comment profiter du départ de la 11e étape à Saint-Palais

Saint-Palais, France

Pour Saint-Palais c'est une première. La cité de Basse-Navarre, qui accueille depuis dix ans l'Essor Basque (Elite nationale), accueille ainsi pour la première fois un grand Tour (France, Italie, Espagne). Et depuis une semaine, la dizaine d'employés qui composent le service technique, travaille d'arrache pied pour que tout soit prêt, et notamment installer les 350 barrières dans village.

Tous les commerçants ont placardé ces affiches sur leurs vitrines © Radio France - Stéphane Garcia

Du côté des habitants et des commerçants, le plaisir est également présent. "Accueillir un tel événement, et 5.000 personnes, c'est bien pour notre ville, s'exclame Joëlle, commerçante. Cela va faire travailler les commerces et amener du monde dans les rues."

La caravane à 11h10, départ à 12h40

Dès 9 heures, des animations seront proposées sur le village départ installé devant la salle Airetik. L’association omnisports de Saint-Palais, les restaurateurs et les producteurs fermiers locaux, en partenariat avec la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Atlantiques, tiendront des stands pour mettre en avant des produits locaux.

La caravane démarrera à 11 h 10. Alors que sa cousine du Tour de France comptabilisait 160 véhicules cette année, la version espagnole en dénombre 32. En attendant les coureurs, musique et stand de sensibilisation à la sécurité routière permettront au public de patienter.

à lire aussi La Vuelta au Pays basque : tout savoir sur le passage du Tour d'Espagne

Quelques instants plus tard, se tiendra le podium protocolaire à 11h15. Les collégiens de Saint-Palais, lauréats de la dictée de la Vuelta organisée par le Département, seront notamment mis à l'honneur. Ils recevront leurs diplômes aux côtés d’anciens coureurs tel que Gilbert Duclos-Lassalle. À midi, les élèves du collège d’Amikuze, encadrés par l’équipe de force basque de Saint-Palais, se défieront sur une épreuve de soka tira (tir à la corde). Enfin, un aurresku (danse d’hommage) sera faite pour les coureurs de la Vuelta.

Le peloton s’élancera à 12 h 40 pour un départ fictif. Après un passage dans le village, il rejoindra le rond-point de la route de Saint-Jean-Pied-de-Port, départ réel (12 h 51) d’une étape longue de 180 km, qui doit mener les coureurs à Urdax.

Interdiction de stationnement, bus annulés...

Dès mardi soir, des interdictions de stationnement (en vigueur jusqu’à 14 heures ce mercredi), sont matérialisées par des rubalises et des barrières. Pour compenser et accueillir dans de bonnes conditions le public - on attend jusqu'à 5.000 personnes à Saint-Palais - trois parkings ont été créés dans des grandes prairies, non loin de l’hôpital, le fronton ainsi que la gendarmerie.

Autre conséquence : certains transports scolaires sont annulés. Pas de bus à destination de Saint-Palais, Mauléon Licharre, Tardets Sorholus, Larceveau, St-Jean le Vieux, St Jean Pied de Port, Baïgorry. Les élèves empruntant le circuit retour du lycée Bernant Etcepare n°4249 auront comme terminus la Halte routière Gantxiki à Saint-Pée-sur-Nivelle.

Quant aux déchetteries de Saint-Jean-le-Vieux et Tardets, elles seront exceptionnellement fermées.

À LIRE AUSSI - "Ça va être un grand moment" pour le Basco-Béarnais Cyril Barthe