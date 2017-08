La Vuelta traverse tout l'Hérault ce dimanche

La 2eme étape de la Vuelta, le tour d' Espagne cycliste passe par l Hérault ce dimanche . Sur les 203 kilomètres de Nimes ( 30 ) à Gruissan (11), les 2/3 tiers du parcours se font dans l'Hérault avec des fermetures de routes pour le passage des coureurs .

La deuxième étape de la Vuelta entre Nimes et Gruissan sera très héraultaise ce dimanche . Le tour d' Espagne traverse l'Hérault d'Est en Ouest pas le Sud du département.

Les coureurs quittent Nîmes à 12h25 , ils sont attendus à Gruissan, dans l'Aude aux alentours de 17h30. Ils vont donc longer une bonne partie de la cote héraultaise, de Lunel à Nissan les Enserunes soit plus de 130 kms dans le département.

Les coureurs arriveront à Lunel par le nord , ils vont traverser la ville en empruntant la RN 113 aux alentours de 13h15, puis direction Mauguio par la départementale 24 en traversant Saint-Just et Lansargues. Ils vont contourner Mauguio par la rocade qui longe le canal Philippe Lamour , direction Lattes il sera alors environ 13h50.

Les coureurs rejoindront le bord de mer par la départementale 116, Villeneuve les Maguelone, Frontignan puis Sete mais pas de traversée de la ville, ils passent près de l' étang de Thau entre 14h45 et 15h.

Toujours sur le littoral , ils continueront vers Marseillan-plage en passant par la route du lido, la course va contourner Agde par la RD 612 pour rejoindre Sérignan, Vendres et Lespignan où elle devrait passer entre 15h50 et 16h10 avant de quitter le département de l'Hérault pour arriver à Gruissan dans l'Aude.

Toutes ces routes seront donc fermées à la circulation environ une demi heure avant le passage des coureurs et rouvrir une demi heure après.

La caravane, elle passera une bonne heure avant les coureurs, mais cette caravane publicitaire n'a rien à voir avec celle du tour de France, son passage ne nécessite pas la fermeture de la circulation.