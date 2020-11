La Wantzenau : un Facebook Live pour soutenir les restaurateurs de la commune

Les restaurateurs et cafetiers ne savent toujours pas quand ils pourront rouvrir leurs portes. Le Premier ministre Jean Castex a déjà annoncés qu'ils ne rouvriraient pas le 1er décembre, contrairement à certains commerces "non essentiels". Alors plusieurs initiatives se lancent pour les soutenir, via le "click and collect". C'est le cas ce dimanche 15 novembre à La Wantzenau (Bas-Rhin), où la mairie organise un Facebook Live avec les restaurateurs de la commune.

"Rendez-vous sur la page de la commune à 15h45 pour un LIVE inédit où vous aurez l’opportunité de discuter directement avec ceux qui émoustillent nos papilles", promet la commune.

Les restaurateurs et cafetiers ont l'intention de contester devant le Conseil d'État la décision du gouvernement de fermer leurs établissements dans le cadre du reconfinement. C'est ce qu'a annoncé ce samedi l'Umih, le principal syndicat des métiers de l'hôtellerie