La Witches Week d'Amiens veut mettre en lumière la condition des femmes

Un festival qui met à l'honneur les artistes féminines à la Cité Carter, à Amiens : c'est le fruit de plusieurs années à voir les hommes majoritaires dans ce secteur explique Georges Santos de Oliveira, responsable de l'association de musiques actuelles : "on a commencé à organiser des actions culturelles avec des femmes et en direction des femmes. C'était important pour nous de _valoriser la femme, dans les arts au départ, puis dans l'ensemble de l'espace public_."

Pour cette troisième édition du festival, la deuxième en présentiel après une version numérique en 2020, les associations Les Bavardes et GAS (Groupe d'Appui et Solidarité) sont aussi mobilisées. Concerts, ateliers artistiques ou techniques pour apprendre les métiers de l'image et du son, débats : la question de la place des femmes est centrale au cours de cette Witches Week. "On se réapproprie le terme de sorcière", précise Estelle Camoès, salariés des Bavardes. La figure au chapeau pointu et doigts crochus est devenue au 21ème siècle symbole des femmes émancipées, hors des cases sociales qui leur sont d'ordinaire attribuées.

Laisser plus de place aux artistes féminines

Avec seulement des femmes sur scène, qui exposent leurs œuvres, l'objectif est clairement de mettre un coup de projecteur sur les artistes féminines. "Ca reste compliqué en 2021, estime Estelle Camoès._Les femmes sont souvent effacées sur le devant de la scène_. L'artiste Bali Dou par exemple, qui était en concert ce vendredi, dit qu'elle est souvent la seule femme avec une quarantaine d'hommes quand elle fait des tremplins pour se faire connaître. C'est d'autant plus important de leur laisser la place lors d'un festival rien qu'à elles."

Constat partagé par Georges Santos de Oliveira, y compris dans les métiers de l'ombre : "au-delà des personnes sur scène, on travaille aussi sur les métiers techniques. On a _des ateliers de formation son ou lumière en direction de femmes présentes tout au long du festival_." Une façon de déjouer l'autocensure et les freins qu'elles pourraient s'imposer.

Un crédo : redonner confiance

Divers ateliers sont également organisés le dimanche pour que le public puisse échanger avec les artistes. "Cela permet de _dire que l'art est ouvert à tous_, on peut travailler avec les artistes, On a tous un côté artistique, il suffit parfois d'un atelier pour le déceler, estime le responsable de l'association Cité Carter. Ça a aussi un rôle pour se recentrer sur soi, s'ouvrir aux autres."

Certaines ont ainsi assisté avec assiduité depuis une semaine à un projet de danse : "il s'agit de se réapproprier son corps, c'est important car ce sont des femmes qui ont un lourd passé pour la plupart, elles ont besoin de s'exprimer", lance Estelle Samoès. "Le festival met en avant les femmes mais n'est pas fermé qu'à elles, c'est ouvert à tout le monde. C'est ce qui permet de toucher des hommes et femmes, de discuter librement de la condition de chacun, conclut Georges Santos de Oliveira. C'est _un espace de rencontres et d'échanges_."