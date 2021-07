La ZAC Gare La Vallée, un quartier d'Amiens en pleine mutation

Depuis quelques semaines le ballet des pelleteuses est plus intense dans la ZAC Gare la Vallée. Ce quartier d'Amiens est en pleine mutation. D'ici 2030, 1 000 logements et de nombreux nouveaux bâtiments sortiront de terre.

"Tout a changé en cinquante ans !" Depuis la fenêtre de son appartement, où elle vit depuis 1972, Jeanine, 89 ans dispose d'un poste d'observation idéal pour mesurer l'avancée de l'énorme chantier du quartier ZAC Gare la Vallée d'Amiens. Son salon donne sur le terrain où sera construite la future cité administrative, à partir de l'automne. Et côté cuisine, elle voit l'esplanade de la halle Freyssinet et celle de l'ancien dépôt de bus, désormais démoli.

Jeanine habite le quartier Gare la Vallée depuis 49 ans

Plus d'un millier de logements

Autant de lieux en pleine mutation. Situé aux portes du centre-ville, à proximité immédiate de la gare et des hortillonnages, le quartier est un de ceux qui se transforment le plus avec celui de la ZAC Paul Claudel, au sud de la ville. D'ici 2030, le quartier Gare La Vallée, rebaptisé Vallée Idéale comptera un millier de logements en plus. Les premiers sont déjà sortis de terre dans le prolongement de l'Ile aux Fruits.

Vue aérienne du chantier d'aménagement du quartier ZAC Gare la Vallée - Vallée idéale développement - Créacom

Les autres lots vont pousser sur l'ancien dépôt de bus qui a été démoli et qui accueillera aussi une résidence sénior, des bureaux. Le premier chantier de construction de logements est prévu en 2022. Suivront ensuite les constructions sur le plateau ferroviaire, devant la halle Freyssinet avec, là aussi des logements et un hôtel premium. Le chantier de fouilles archéologiques, en bordure de la rue Dejean y est d'ailleurs terminé.

Début du chantier de la cité administrative à l'automne

Mais avant cela, c'est la cité administrative qui va sortir de terre. Le chantier de ce bâtiment qui s'étendra sur 20 000 mètres carrés et accueillera pas moins de 18 services de l'Etat va débuter cet automne pour une livraison prévue fin 2023. "Ce sera un bâtiment 100% autonome, qui ne consommera pas plus d'énergie qu'il n'en produira", rappelle Martin Domise, président de la Société Publique Locale (SPL) Vallée Idéale Développement, qui a en charge l'aménagement du quartier.

Martin Domise : "une mutation pour renforcer l'attractivité d'Amiens"

Autre chantier, en cours celui-ci, celui de la passerelle qui enjambera la Somme en prolongement du parc Nisso Pelossof. Les fondations sont posées, les pièces métalliques doivent arriver cet été pour une pose à l'automne avant une mise en service prévue à la fin de l'année où au début 2022. Des travaux de voiries et d'aménagement de l'espace public sont aussi prévus, notamment une prolongation "en S" de la rue de la Vallée.