La zone d'activités de Ville active désormais éclairée avec des LEDs à Nîmes

Ils sont emblématiques de la zone d'activités économiques de Ville active à Nîmes : les mâts du cours Jean-Monnet vont désormais être équipés d'un système d'éclairage à base de diodes électroluminescentes, les fameux LEDs, moins consommateurs en énergie. Le chantier qui a démarré ce lundi va durer quatre semaines. Les 64 projecteurs actuels vont être remplacés sur les 8 mâts les plus hauts. L'objectif est de réduire la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre induites par la production d’énergie des éclairages publics, mais également les dépenses en électricité », précise Maurice Gaillard, membre du Bureau communautaire de Nîmes Métropole, délégué à l’urgence climatique et au Plan Climat-Air-Energie Territorial lancé en 2021 par la collectivité.

La puissance des éclairages abaissée de moitié la nuit

Les nouveaux projecteurs seront équipés de 144 LEDs chacun qui, à même puissance et même luminosité, consomment beaucoup moins. Fonctionnant à basse tension, ils dégagent également moins de chaleur. Selon Nîmes Métropole, ce changement permettra un gain énergétique de 65% par an, soit 10.000 euros par an. Cela permettra également d'abaisser la puissance des éclairages de moitié de 23h à 5h du matin et de limiter la pollution lumineuse.