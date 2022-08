La zone non-constructible s'étend autour de la Vézère en Dordogne, des élus s'inquiètent

Dans la vallée de la Vézère en Dordogne, les élus voient rouge comme la nouvelle zone des plans de prévention du risque d'inondation (PPRI), mise en place depuis le 25 juillet dernier. Cette zone qui concerne 16 communes du Périgord Noir a été étendue à cause du changement climatique et désormais, la crue historique de la Vézère de 1960 fait référence. Cette année-là, l'eau était montée à 8m60 à Montignac, trois personnes étaient mortes. La préfecture de la Dordogne annonce que ce changement a été fait en concertation avec plusieurs réunions organisées mais certains élus n'ont pas l'impression d'avoir été complètement entendus.

Les constructions interdites sur un plus grand périmètre

Ces nouveaux plans de prévention du risque d'inondation entraînent de nombreux changements dans le périmètre de la zone rouge. Une maison ne peut pas devenir une habitation et une maison ne peut pas accueillir un commerce. Un logement ne peut pas être construit entre deux bâtiments déjà existants et les terrains englobés dans cette nouvelle zone rouge deviennent inconstructibles. Le maire de Montignac, Laurent Mathieu déplore ce changement : "dès que vous êtes dans cette zone là, les choses sont figées, on ne peut plus trop les faire évoluer. Les personnes qui aimeraient faire l'acquisition de vieilles granges de vieilles bâtisses dans les centres-bourg qui sont en belles pierres du Périgord, elles sont bloquées par ce PPRI".

Des élus demandent des aménagements

Ce changement de PPRI va empêcher les campings installés en bord de Vézère d'augmenter leurs capacités. Gé Kusters est le responsable du camping le Paradis à Saint-Léon-sur-Vézère : "On a gelé notre nombre de locatifs sur le camping, on aura droit à ce que l'on a ce jour". Le nouveau zonage pourrait aussi avoir des conséquences sur les finances des communes, comme à Saint-Léon-sur-Vézère où les camping -car ne pourraient pas rester regrette Yannick Dalbavie, le maire de la commune : "aujourd'hui, avec le nouveau PPRI, les campings cars ne peuvent plus stationner la journée mais aussi la nuit et cette aire de stationnement rapporte en moyenne 40.000 euros à la commune actuellement". Ces élus espèrent encore obtenir des aménagements de ce plan qu'ils estiment surdimensionné par rapport aux risques de crues de la Vézère.