Laboratoires de biologie bientôt en grève : "Nous sommes des entreprises, nous avons besoin de visibilité"

Les laboratoires de biologie médicale devraient se mettre en grève en janvier, comme en novembre dernier, après des négociations qui n'ont pas abouties. Ils expliquent avoir beaucoup rogné sur leurs marges et ne plus pouvoir aller au-delà. France Bleu Occitanie recevait Richard Fabre, président de l'Union régionale des biologistes ce jeudi pour en parler.

ⓘ Publicité

Vous vous êtes mis d'accord avec l'Assurance maladie pour les économies sur 2023, mais pas pour les années qui suivent. C'est bien l'état actuel des négociations ?

Tout à fait. Nous nous sommes mis d'accord pour 2023 puisqu'avec le Covid, on avait eu une activité exceptionnelle et donc on avait été tout à fait d'accord avec l'État pour contribuer, bien évidemment, aux dépenses du Covid. Mais ce que nous dit le gouvernement, c'est qu'il refuse de s'engager, comme on le fait depuis dix ans, sur les années 2024-2025, et donc pour nous ce n'est pas acceptable.

Pourquoi ne pas prendre l'année 2023 tranquillement pour négocier et choisir de mettre plutôt un ultimatum, une tension sur le mois de janvier ?

Parce que nous avons des entreprises ! En général un biologiste travaille avec dix salariés. Donc nous avons besoin, comme toutes les entreprises, de visibilité. C'est pour ça que depuis dix ans, nous sommes dans un plan triannuel. Or, le gouvernement veut revenir à des décisions prises chaque année et ça, on ne peut pas l'accepter.

Le système de santé français est en tension, chacun le sait. Le ministre de la Santé, François Braun, a parlé d'un mouvement "malvenu" s'agissant des généralistes qui demandent la hausse du tarif de leur consultation. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être les prochains à endosser le mauvais rôle dans cette séquence-là ?

C'est toujours évidemment malvenu et quand on est un professionnel de santé, je peux vous dire que c'est un crève-cœur d'en arriver à cela. Mais si le système de santé est dans cet état de délitement qu'on connaît, c'est parce qu'il y a des mauvaises décisions qui ont été prises depuis des dizaines d'années. Et aujourd'hui, notre combat, c'est simplement pour que ces mauvaises décisions ne continuent pas d'être prises.

Quelles mauvaises décisions, par exemple ?

Aujourd'hui, par exemple, pour nous les biologistes, le gouvernement est complètement incohérent, c'est-à-dire que d'un côté, il nous demande de maintenir un maillage territorial de proximité important, puisque la biologie contribue pour 70% des diagnostics donc les médecins ont besoin de biologie, et de l'autre, ils nous demandent depuis dix ans des baisses continues de tarifs. Aujourd'hui, il n'y a plus de marge de manœuvre. Depuis dix ans, on a gratté tout ce qu'on pouvait gratter. Donc aujourd'hui, il faut être cohérent : où vous voulez une biologie de proximité et cela a un certain coût, où vous voulez une biologie industrielle et à ce moment-là, ne nous demandez pas de maintenir nos laboratoires dans les quartiers.

Le président Macron a demandé ce mercredi à son gouvernement de prendre, je cite, les "mesures adaptées de protection des Français" pour se prémunir de possibles nouveaux cas en provenance de Chine. La Chine a changé sa stratégie de prévention. Visiblement, là-bas, les cas Covid repartent très fort. Si la situation dérape en janvier, est-ce que vous aussi vous pouvez revoir votre position sur le mouvement annoncé ?

Écoutez, je crois qu'aujourd'hui tout le monde a bien conscience que pour le système de santé, on est arrivé au pied du mur. On est arrivé au pied du mur pour le système hospitalier, on est arrivé au pied du mur pour le système libéral.Ce ne sont pas les biologistes ou les médecins généralistes qui sont responsables de cette situation. C'est au gouvernement et à l'Assurance maladie de prendre leurs responsabilités. Nous sommes au pied du mur aujourd'hui.

Bien évidemment, il va falloir se remobiliser en janvier. Mais je rappelle quand même qu'il y a deux ans, les tests PCR ont commencé, ils coûtaient 54 euros, aujourd'hui il coûte 25 euros et aujourd'hui le gouvernement nous demande une économie de 7 euros supplémentaires ; donc un test PCR à 18 euros, quand il est vendu en Allemagnei ou autre autour de 20, 30 ou 40 euros, chaque Français comprend bien que ça commence à devenir compliqué.

Ce que vous dites sur le tarif est intéressant parce que ça nous permet de mettre un petit peu des ordres de grandeur sur ce que coûte un test réellement. Au début de la crise, peut-être que 50 euros, c'était nécessaire parce qu'il y avait des machines à amortir, aujourd'hui, est-ce qu'on peut finalement continuer à faire des économies ?

Alors 54 euros lorsque la crise a démarré, c'était nécessaire parce que je rappelle que les laboratoires de ville ne faisaient pas de PCR, donc il a fallu s'équiper dans un contexte où le monde entier cherchait à s'équiper où il y avait pénurie de réactifs, de matériels etc., donc c'était justifié. Ensuite, on a fait 130 millions de tests en France. Donc évidemment, la décroissance du prix était aussi justifiée, et on l'a négocié avec la caisse Aujourd'hui, nous disons simplement que sept euros de moins, ça veut dire qu'on travaille quasiment pour rien. Il y a des limites.

Sur la modalité de votre mouvement, que peut-il se passer très concrètement pour l'usager ?

Évidemment, on les préviendra suffisamment tôt. Mais j'insiste sur le fait que notre grève c'est pas une grève destinée à embêter les patients. C'est une grève destinée à faire prendre conscience à chaque Français des enjeux. Est-ce que vous voulez une biologie de proximité, est-ce que vous voulez maintenir votre laboratoire tel qu'il est ? Ou est-ce que vous voulez un changement de modèle ?