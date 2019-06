Lac d’Annecy : des navettes lacustres et des bus pour aller à la plage

Cet été, un service de navettes lacustres et deux lignes de bus sont mis en place pour rejoindre les différentes plages du lac d’Annecy (Haute-Savoie). Premiers départs dès ce samedi.

Haute-Savoie, France

Aller à la plage oui mais sans utiliser sa voiture. Ce samedi et jusqu'à la fin de l'été, le Grand Annecy lance un service de navettes lacustres et deux lignes de bus devant permettre aux vacanciers de rejoindre, sans prendre leur voiture, les différents points de baignade situés autour du lac d’Annecy. Ces bus et bateaux entre dans le cadre d’une "expérimentation cherchant à faciliter les déplacements estivaux tout en valorisant les modes de transports durable", indique l’agglomération.

Carte des navettes lacustres et des bus des plages mis en place cet été sur le lac d'Annecy. (document Grand Annecy) -

3 lignes de navettes lacustres

Trois lignes de navettes lacustres sont créées sur le lac d'Annecy. © Radio France - Richard Vivion

Baptisé "Lac d’Annecy Express", le service de navettes lacustres propose 3 lignes différentes (cf ci-dessous). Il est opéré par la société Water Taxi (via une délégation de service public) avec des bateaux de 12 places. Chaque circuit comprendra 3 rotations par jour. "Il y avait une grande demande pour ce type de mobilité sur le lac", explique Guylaine Allantaz. "Nous faisons le test et j’espère que nous pourrons pérenniser ce type de déplacement", poursuit la conseillère communautaire au Tourisme du Grand Annecy.

Taris des navettes lacustres :

Adultes : 3 € (trajet simple entre 2 communes) / 6 € (trajet via + de 2 communes)

Enfant de 2 à 10 ans : 2 €

Gratuit pour les moins de 2 ans

Lignes et horaires des navettes lacustres sur le lac d'Annecy. (document Grand Annecy) -

(Menthon-Saint-Bernard et Duingt ne sont pas desservies par ces navettes lacustres)

2 lignes de bus des plages

L1 et L2, les deux lignes de bus pour rejoindre les plages du lac d'Annecy. © Radio France - Richard Vivion

Là aussi c’est un service totalement nouveau. Alors qu’un bus propose depuis des années des trajets vers le sommet du Semnoz, la création de bus des plages est une première. Deux lignes (L1 Annecy - Duingt et L2 Annecy – Talloires-Montmin) vont desservir les principaux points de baignade autour du lac d’Annecy. Ces bus arborent une décoration spéciale. "Ils sont climatisés avec une fréquence toutes les heures pour offrir une desserte au plus fin des plages", insiste Christophe Babé, le directeur de la Sibra.

Tarif des bus des plages : prix de la Sibra (ex 1,50 € le ticket)