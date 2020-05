Lacanau : en patrouille avec les ambassadeurs de la plage "dynamique"

Le weekend de l'Ascension s'est achevé ce dimanche sur une très belle météo des plages. Mais interdit de poser sa serviette sur le sable pour bronzer : usage exclusivement "dynamique" pour respecter les consignes sanitaires. On court, on se promène, on se baigne.

À Lacanau la municipalité a mis en place un système de surveillance par le biais d'ambassadeurs. Une centaine de bénévoles, la plupart habitants de la commune, se sont relayés pendant quatre jours pour expliquer les consignes sanitaires aux usagers de la plage.

Les usagers ont bien joué le jeu

Selon Sylvie Lavergne, adjointe-au-maire en charge des sports, les usagers de la plage ont plutôt bien joué le jeu du "dynamisme". Difficile de contrôler les 16 kilomètres du littoral canaulais, il y avait bien quelques parasols ici ou là, mais dans l'ensemble, peu d'incivilités.

Ce dimanche France Bleu Gironde a suivi la patrouille d'Alex et Evelyne, deux ambassadrices chargées de faire bouger les récalcitrants.