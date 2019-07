Lacanau : la ville passe son grand oral pour les épreuves de surf aux JO de 2024

C'est une visite ultra discrète mais capitale pour la ville de Lacanau qui a lieu depuis ce matin et jusqu'à ce soir dans la cité balnéaire girondine. Cinq membres du Comité d'Organisation des JO ont visité les installations techniques en vue de l'attribution des épreuves de surf pour Paris 2024.

Lacanau Océan, Lacanau, France

La délégation du COJO ( le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques) est arrivée à Lacanau en toute discrétion à 10h ce matin. Après une visite technique en front de mer dans la matinée, la délégation composée de 5 membres a ensuite fait le tour cet après midi des capacités hôtelières de la ville. La ville de Bordeaux, partenaire de Lacanau pour cette candidature, a elle reçu la délégation au cours d'un dîner hier soir.

Un site urbain

D'après le maire de Lacanau Laurent Peyrondet, la délégation a été séduite par l'atout principal de la ville de Lacanau: un front de mer entièrement urbain, avec la possibilité de suivre les épreuves de surf depuis la promenade et les tribunes qui pourraient être installées sur les parkings qui longent cette promenade. "Toutes les structures chez nous sont déjà existantes, nous aurions pas grand chose de plus à construire, et cela c'est un réel atout par rapport à d'autres candidatures" affirme Laurent Rondi, le président du comité départemental de Surf de la Gironde, qui a lui aussi ce matin participé à cette visite technique.

Des auditions en série

Dès ce soir, les membres du COJO prendront la direction d'Hossegor, pour une visite toute la journée de demain avant de se rendre à Biarritz en fin de semaine. La ville de Tahiti -elle aussi candidate- sera visitée au début du mois d'Août. Les villes candidates devront ensuite remettre un nouveau dossier au mois de septembre, prenant en compte les remarques éventuelles faites lors de ces visites techniques.

Le CIO rendra ensuite sa décision finale à la fin de l'année, ou au début de l'année prochaine.