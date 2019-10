Lacanau-Océan : 150 manifestants contre la transformation du bureau de poste en relais

Lacanau Océan, Lacanau, France

150 personnes réunies ce mercredi 2 octobre à l'heure de midi devant le bureau de poste à Lacanau-Océan. Le maire, Laurent Peyronnet et plusieurs élus ont protesté avec les habitants contre sa fermeture. Le 31 octobre, le bureau de poste sera remplacé par un relais-poste dans la Maison de la Presse. Lacanau-Océan compte près de 2 000 habitants à l'année, au moins dix fois plus en été "sans compter les touristes à partir de Pâques !", souligne le maire. Ils devront désormais aller à la Maison de la Presse pour envoyer du courrier, retirer des colis. Le distributeur de billets également, restera en place. Mais pour les opérations bancaires, les habitants devront aller au bureau le plus proche à Lacanau-ville, à 12 km.

La fermeture du bureau de poste, "ça signifie la mort du pays !"

Habitants et élus locaux craignent une dégradation de la qualité des services de La Poste, comme Françoise, ancienne employée du bureau de poste et "présente à son inauguration en 1949 !". Pour elle, la transformation du service est illogique : "Nous étions 300 personnes, nous avions une agence postale [...] et maintenant que nous sommes 2 000 personnes, on ferme La Poste ! Ça signifie la mort du pays !". A 91 ans, Françoise s'estime négligée par les représentants de La Poste, "ils ne pensent pas aux personnes âgées sans véhicule !".

Le maire Laurent Peyronnet y voit un désengagement de l'Etat, "Ce n'est pas un bon signe vers la ruralité cette fermeture, surtout que ce bureau n'est pas déficitaire grâce aux activités touristiques !".

Ce bureau n'est pas déficitaire grâce aux activités touristiques ! — Laurent Peyronnet, maire

Pourtant la direction de La Poste note au contraire une baisse de fréquentation au bureau de poste de Lacanau-Océan "moins 7 % en un an" selon Sébastien Lefèvre, représentant de la direction pour La Poste Gironde. Notamment parce que les habitudes des clients de La Poste ont changé selon lui, ils utilisent de plus en plus les services en ligne, pour faire leurs opérations bancaires par exemple.

Une Maison de la Presse comme relais-poste

La concentration des services postaux entre les mains du gérant de la Maison de la Presse, Sophie Séval, présidente de l'ADEC (Association pour le Développement Economique Canaulais), la voit d'un mauvais œil "Un relais-poste chez une presse qui fait déjà poissonnier, librairie, boulangerie... et pourquoi pas cordonnier ?". Il est impossible qu'un relais assure la même qualité de service qu'un bureau de Poste, pour cette bijoutière "qui a besoin d'envoyer des colis tous les jours".

Un relais-poste chez une presse qui fait déjà poissonnier, librairie, boulangerie... et pourquoi pas cordonnier ? — Sophie Séval, présidente de l'ADEC

Pas d'inquiétude sur ce point, selon Sébastien Lefèvre, porte-parole de la direction La poste pour la Gironde. Les opérations postales confiées aux partenaires de La Poste prennent peu de temps "une deux minutes maximum" selon lui. Et d'expérience, les commerces partenaires "intègrent [ces opérations] très facilement, ce sont déjà des commerces habitués des opérations rapides".

Sébastien Lefèvre ajoute que les habitants de Lacanau-Océan seront gagnants avec l'ouverture du Relais : il sera ouvert deux fois plus longtemps que le bureau de poste, selon lui. Quant aux deux employés du bureau de poste, la direction envisage de les faire travailler à La Poste de Lacanau-ville.

Pour autant, la Poste prévoit déjà d'ouvrir un deuxième "point de contact" de juin à septembre pour faire face à l'afflux de touristes.

Les manifestants ont lancé une pétition qui compte à ce jour plus de 2000 signatures ; ils prévoient de l'amener en mains propres à la direction régionale de La Poste à Bordeaux, jeudi 10 octobre vers 10 heures.