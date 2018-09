Le compte à rebours est lancé à Lacanau-Océan. Le 30 septembre, l'un des deux médecins généralistes de la station balnéaire prendra sa retraite, après 40 ans d'exercice. Et faute d'avoir trouvé un successeur, ce cabinet qui ne désemplit pas l'été, risque bien de fermer ses portes.

Le docteur Daniel Camiade avait pourtant bien pris soin d'organiser sa succession. Il y a deux ans, il publie sa première petite annonce de cabinet médical à reprendre à 2 pas de l'océan. L'année dernière -enfin- une candidate sérieuse se manifeste... "Tout était prêt" se désole le docteur, "mais à la dernière minute, cette personne m'a lâché!".

Depuis, c'est le calme plat, aucune autre candidature. Un état de fait qui a quelque peu surpris le médecin girondin, qui a 66 ans aimerait prendre une retraite bien méritée. "On est pourtant pas mal ici, on vit bien" ...

La qualité de vie est indéniable à Lacanau-Océan, mais les contraintes sont également bien présentes. Comme dans toutes les stations balnéaires, il est impossible de prendre des congés en juillet ou en août, et avec le flux des touristes les journées sont parfois à rallonge.

Des contraites qui refroidissent aujourd'hui selon le docteur Camiade les jeunes médecins qui ne veulent plus s'installer.

Aujourd'hui, les jeunes médecins ne veulent plus de contrainte, donc ils ne veulent plus s'installer, et préfèrent vivre des remplacements- Daniel Camiade