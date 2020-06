Lacanau Océan : une deuxième vie pour les mégots

Lacanau s'engage une nouvelle fois contre les cigarettes. Après la plage centrale sans tabac, depuis fin mai, ou l'arrêté qui interdit le jet de mégots sur la voie publique, en 2018, la ville inaugure ce mercredi 1er juillet "EcoMégot".

Ce cendrier grand format est destiné à collecter et recycler les mégots. Une trentaine d'exemplaires prennent place désormais sur le front de mer. Les mégots collectés seront transformés en matière combustible utilisée par les cimenteries.

200.000 mégots recyclés

Les commerçants et les résidents de Lacanau Ville sont également invités à récupérer leurs mégots et ceux de leurs clients et de les déposer à A l’Ouest – Coworking, qui a initié un partenariat avec ÉcoMégot depuis 2019. Ce double partenariat pourrait permettre de collecter et de recycler 200.000 mégots selon la ville.

Lacanau est engagé dans une "charte zéro déchet" avec la signature de la charte "Plage sans déchet plastique". Des sites de baignades "zéro déchet" sont également mis en place dès ce 1er juillet à la plage nord et à la plage super sud.

Le mégot est un petit déchet mais un hyper polluant

"Le geste principal que l'on attend des visiteurs, c'est vraiment qu'ils identifient les cendriers et qu'ils fassent ce geste de ne pas laisser les mégots par terre explique Eléonore Geneau, chargée de mission littoral et développement durable à la mairie de Lacanau. C'est un très petit déchet mais c'est un hyper polluant. Les services municipaux font la collecte des mégots, on les stocke et une ou deux fois par an, la société ÉcoMégot vient ensuite chercher ces fûts et elle procède au recyclage."